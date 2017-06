A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão da comercialização de 38 planos de saúde de 14 operadoras. Os motivos são reclamações de usuários envolvendo negativa e demora no atendimento, apresentadas no 1º trimestre de 2017. A medida entrará em vigor dia 9.

RECLAMAÇÕES

A ANS recebeu 14.537 reclamações de natureza assistencial em seus canais de 1º de janeiro a 31 e março de 2017. Desse total, 12.360 queixas foram levadas a análise pelo programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Além de terem a comercialização suspensa, as operadoras que negaram indevidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil.