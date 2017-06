Cruzeiro e Chapecoense têm, cada um, 7 pontos no Campeonato Brasileiro e neste domingo, às 19h, no Mineirão, disputarão a liderança da competição. As 2 equipes também torcerão por um tropeço do Corinthians diante do Santos para ficarem sozinhas na liderança. O Corinthians também tem 7 pontos.

TENSO

Mas este 4º encontro do ano entre Raposa e Chapecoense promete ser tenso, como foi o jogo de quinta-feira, na Arena Condá, pelas oitavas da Copa do Brasil. A Chapecoense entrará em campo com o que tem de melhor. Já o Cruzeiro não deve contar com Dedé, embora o zagueiro já tenha condição de atuar. O técnico Mano Menezes prefere que Dedé se recupere totalmente do cansaço muscular que o tirou do time contra o Santos.