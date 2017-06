Sáb 03/06/17 - 16h - Técnico confirma Alex Silva como novo titular da lateral do Galo

A partir deste domingo, às 16h, contra o Palmeiras, Alex Silva assumirá a vaga de titular na lateral direita do Atlético. Com as baixas de Marcos Rocha e Carlos César, que estão machucados, o técnico Roger Machado já adiantou que Alex Silva, revelado nas categorias de base do Galo, terá chance na equipe. O lateral estava emprestado ao América e foi reintegrado ao elenco do Atlético logo após a lesão de Carlos César, em maio.

“1ª OPÇÃO”

“Antes de uma improvisação, buscamos o retorno do Alex para suprir a ausência do Carlos César, que havia se machucado contra o Flamengo. É a primeira opção, embora o Yago tenha ajudado em 2 momentos, mas também temos a ausência de um volante, que é o Adílson. O Alex será o substituto tanto de Carlos César quanto de Marcos Rocha”, diz Roger Machado. Link:



