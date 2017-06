A Vale abriu inscrições para estágio. São mais de 200 vagas para estudantes de ensino técnico e superior em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Do total de vagas, 116 são para Minas - 76 delas destinadas a estudantes de curso superior e 40 para nível técnico.

SUPERIOR

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira, 7 de junho, no site www.vale.com/brasil/pt. Podem se inscrever candidatos de nível superior que estejam nos 3 últimos anos de curso, ou seja, com formatura prevista entre junho de 2018 e junho de 2020.

TÉCNICO

Para os candidatos de nível técnico, a exigência é que tenham formatura prevista até junho de 2019. A lista completa de cursos de nível técnico está no site. O processo seletivo é composto de dinâmica presencial e painel de entrevistas. Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.118.