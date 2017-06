O Cruzeiro tem feito um bom início de Campeonato Brasileiro. Com 7 pontos e na liderança, a Raposa enfrentará uma sequência de jogos para tentar alcançar uma marca inédita para o clube: 16 pontos nas 6 partidas iniciais.

CORINTHIANS

Apenas o Corinthians, em 2010, conseguiu esse retrospecto desde 2003, quando o formato mata-mata do Brasileirão foi substituído. Ainda faltam 3 jogos para que a marca seja - ou não - alcançada pelo Cruzeiro.

ADVERSÁRIOS

Às 19h deste domingo, o Cruzeiro receberá a Chapecoense no Mineirão, pela 4ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o desafio será contra o Bahia, quinta-feira, na Fonte Nova. A última partida da sequência de 6 vitórias perseguida pela Raposa será dia 11, contra o Atlético de Goiás, no Mineirão.