Seg 05/06/17 - 9h - Goleiro Victor vê evolução no Atlético após empate com o Palmeiras; Cruzeiro se decepciona com derrota

Um dos destaques do Atlético no empate sem gols com o Palmeiras ontem, o goleiro Victor valorizou a boa atuação do Galo. Victor conseguiu, no 1º tempo, pegar cobrança de pênalti de Willian, sendo decisivo para o placar de 0 a 0 fora de casa.

CRESCER

“Uma pena que não conseguimos somar os 3 pontos, mas ainda temos alguns ajustes para fazer neste início de campeonato e a tendência é de que vamos crescer muito na competição”, afirmou Victor. Com o empate de ontem, o Atlético caiu para 17º lugar na tabela de classificação do Brasileirão, com 3 pontos.

ESCAPAR

Já o Cruzeiro deixou escapar a chance de se manter na liderança. A derrota de 2 a 0 para a Chapecoense, no Mineirão, fez o time cair para o 8º lugar na tabela, com 7 pontos. A derrota foi uma decepção para a Raposa que vinha de vitória na competição sobre o Santos, na Vila Belmiro.

