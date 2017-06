Foi divulgado hoje o resultado da seleção do 2º semestre de 2017 do Sisu. No site sisu.mec.gov.br, o candidato pode visualizar o boletim individual e selecionar a lista de convocados, a partir da instituição, campus, curso e turno.

MATRÍCULA

A matrícula deverá ser feita entre 9 e 13 de junho. Nesta segunda-feira também abre o período da lista de espera aos candidatos que não foram convocados. Mais de 887.861 candidatos fizeram 1.703.657 inscrições nesta edição do Sisu.

OPÇÕES

Cada participante pode fazer até 2 opções de curso. São oferecidas neste processo seletivo 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições, entre universidades federais, estaduais e institutos federais.