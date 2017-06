Confira as manchetes dos jornais nesta segunda-feira, 5 de junho de 2017, Dia Mundial do Meio Ambiente:

DEFESA

Folha de São Paulo: “Defesa de Temer acusa Janot de agir contra o TSE”; O Estado de São Paulo: “Janot quer constranger TSE, diz defesa de Temer”;

JULGAMENTO

O Tempo (Belo Horizonte): “Julgamento inédito vai selar destino de Temer”; Estado de Minas: “Contagem regressiva para a decisão do TSE”; O Globo (Rio): “Defesa do presidente teme novas gravações”;

ESQUENTAR

Correio Braziliense (Brasília): “Loures, reforma e TSE vão esquentar semana”; Jornal do Commercio (Recife): “Julgamento no TSE vai definir futuro de Temer”.