Atlético enfrentará o Botafogo e Cruzeiro pegará o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil

O Atlético vai enfrentar o Botafogo e o Cruzeiro terá como rival o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. A definição ocorreu por meio de sorteio, hoje, na sede da CBF. Os mandos de campo também foram decididos: a Raposa abre o duelo em São Paulo e faz o último jogo em casa; o Galo inicia as quartas em Belo Horizonte e decide a vaga no Rio de Janeiro.

Um possível encontro entre Atlético e Cruzeiro só ocorrerá na final da competição. O Galo está em um lado do chaveamento e a Raposa de outro. Quem avançar do duelo entre Galo e Botafogo enfrenta Santos ou Flamengo. Já o vencedor de Cruzeiro x Palmeiras medirá forças com Atlético-PR ou Grêmio. As quartas de final da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 28 de junho ou 05 de julho (ida) e 26 de julho ou 09 de agosto (volta).



