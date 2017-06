Seg 05/06/17 - 17h - Técnico aprova estreia de Valdívia com a camisa do Atlético

O técnico Roger Machado aprovou a estreia do meia Valdívia com a camisa do Atlético, no jogo contra o Palmeiras, em São Paulo. “Ele entrou bem. Ainda está se encontrando e começando a se comunicar melhor com os colegas de setor, mas fez uma apresentação interessante e que agradou”, declarou o treinador do Galo.

POSITIVA

Valdívia entrou aos 9 minutos da etapa complementar, no lugar de Robinho. Com algumas boas jogadas individuais e tabelas, uma delas deixando Maicosuel em condições de fazer o gol, o meia avaliou como positiva sua estreia pelo Atlético. “Acho que fui bem na minha estreia, estou treinando e me dedicando para dar alegria ao torcedor, e tenho certeza de que tenho muito para evoluir ainda”, declarou Valdívia.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros