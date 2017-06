A derrota em casa para a Chapecoense por 2 a 0 ontem, pelo Campeonato Brasileiro, não estava nos planos do Cruzeiro, principalmente após a vitória na rodada anterior, sobre o Santos, na Vila Belmiro. A perda de pontos fará falta no futuro e não resta ao time outra opção a não ser compensar o resultado negativo na próxima rodada, contra o Bahia, fora de casa.

“Agora temos que buscar 3 pontos fora de casa, não tem outro jeito. Estávamos perto do líder, mas o resultado escapou. Temos muito a melhorar ainda”, disse o volante Henrique, do Cruzeiro. Para o atacante Alisson, o desempenho da Raposa foi muito abaixo das expectativas. “Não conseguimos fazer o jogo que queríamos”, afirmou Alisson.