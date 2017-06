Sorteio definiu os confrontos das quartas de final da Primeira Liga. Os mineiros terão pela frente duelos com os gaúchos. O Atlético vai enfrentar o Internacional, enquanto o Cruzeiro jogará contra o Grêmio. Completarão as quartas de final, Flamengo x Paraná e Fluminense x Londrina.

ÚNICOS

Os jogos serão únicos e o mando foi estabelecido pela classificação na 1ª fase. A partida entre Galo e Inter deverá acontecer no Beira-Rio, dia 29 ou 30 de agosto. Já o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio será no Mineirão, provavelmente dia 30 de agosto.