São estas as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 6 de junho de 2017, Dia de São Norberto e São Marcelino Champagnat:

TEMER

Folha de São Paulo: “Polícia Federal envia a Temer 84 questões na véspera de julgamento no TSE”; O Estado de São Paulo: “Sob clima de incerteza, TSE julga futuro de Temer”; Estado de Minas: “Contagem regressiva para a decisão do TSE”;

JULGAMENTO

O Tempo (Belo Horizonte): “Apreensões em BH poderiam armar 3 batalhões da PM”; O Globo (Rio): “A crise Temer”; A Tarde (Salvador): “Começa julgamento que pode derrubar Temer”;

QUESTIONAMENTO

Zero Hora (Porto Alegre): “Polícia Federal questiona Temer em dia de julgamento no TSE”; Jornal do Commercio (Recife): “Destino de Temer e do País nas mãos do TSE”.