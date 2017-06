As inscrições para a edição do 2º semestre do Prouni podem ser feitas a partir de hoje. São 147.492 bolsas, sendo 67.603 parciais e 79.889 integrais em instituições particulares de ensino superior.

CONSULTA

A consulta pode ser feita no site prounialuno.mec.gov.br, filtrando pelo nome do curso, instituição ou município. O prazo de inscrição terminará na sexta-feira, dia 9. O Prouni oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior.

SELEÇÃO

A seleção é feita a partir do desempenho no Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. Para disputar uma bolsa parcial ou integral é necessário ter média de 450 pontos de nota mínima no Enem e ter sido aluno de escola pública ou bolsista na particular.