Cruzeiro e Atlético poderão se enfrentar novamente em uma final de Copa do Brasil neste ano, repetindo a inesquecível decisão vencida pelo Galo em 2014. A possibilidade de uma revanche celeste foi mantida no sorteio da fase final da competição, com os gigantes mineiros ficando em lados opostos do chaveamento.

HISTÓRICOS

Para chegarem a final, os rivais de Belo Horizonte precisarão superar adversários históricos no torneio. Nas quartas de final, o Atlético enfrentará o “carrasco” Botafogo que sempre o eliminou no torneio, enquanto o Cruzeiro medirá forças com o Palmeiras, contra o qual já decidiu o título 2 vezes e ganhou uma. As datas, horários e locais das partidas das quartas de final ainda não foram confirmados.