Confira as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 7 de junho de 2017, Dia da Liberdade de Imprensa:

DELAÇÕES

Folha de São Paulo: “TSE decidirá se delações valem para cassar Temer”; O Estado de São Paulo: “Governo vence e reforma trabalhista avança no Senado”; O Tempo (Belo Horizonte): “Defesa sofre primeiras derrotas, e TSE decide hoje sobre delações”;

FARPAS

Estado de Minas: “Julgamento começa com troca de farpas”; O Globo (Rio): “Temer à espera”; Correio Braziliense (Brasília): “TSE decide hoje se delação terá valor no julgamento”;

FGTS

Jornal Extra (Rio): “Caixa antecipa liberação do próximo lote de FGTS inativo”; O Dia (Rio): “Saque de FGTS inativo é antecipado pelo governo”.