Nova política prevê reajuste de 6,7% para botijão de gás de 13 quilos; preço será revisado todo mês

A Petrobras anunciou hoje nova política de preços para o gás de botijão, que, segundo a empresa, passará a ser reajustado mensalmente. Este mês, os preços serão aumentados em 6,7%. O reajuste vale para o gás vendido em botijões de 13 quilos e passa a vigorar a partir de amanhã.

AUTOMÁTICOS

Segundo a Petrobras, se o repasse ao consumidor for integral, o aumento no preço final será de 2,2%, ou R$ 1,25 por botijão. O último reajuste feito pela Petrobras no preço do gás de cozinha aconteceu em 21 de março, quando o valor cobrado nas refinarias subiu 9,8%. Com a nova política, os reajustes no preço do gás de botijão serão automáticos e realizados no dia 5 de cada mês.