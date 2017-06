Qua 07/06/17 - 18h - Atlético precisa vencer o Avaí, hoje, para iniciar a arrancada no Brasileirão

Com 3 empates e uma derrota e ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético precisa vencer o Avaí hoje, no Independência, para iniciar a arrancada na competição. “Infelizmente, tropeçamos no início e, agora, não podemos pensar em outro resultado que não seja conquistar os 3 pontos”, afirmou o zagueiro Gabriel.

DEVENDO

O defensor atleticano sabe que o time ficou devendo em seus jogos em casa contra Fluminense, derrota por 2 a 1, e Ponte Preta, empate em 2 a 2. “Os pontos que perdemos não estavam na nossa conta. Precisamos recuperá-los agora, principalmente nesse mês, que é somente de Brasileiro. Nesses 5 jogos, vamos fazer de tudo para buscar os 15 pontos ou, no mínimo, 12 ou 13, para compensar o que perdemos no início”, afirmou Gabriel. O jogo de hoje, entre Galo e Avaí, vai começar às 19h30.

