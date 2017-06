Qui 08/06/17 - 9h - Pela 2ª vez seguida, goleiro Victor termina jogo do Atlético como destaque

O goleiro Victor é o grande destaque do Atlético neste início de Campeonato Brasileiro. Das mãos de Victor, o Galo conseguiu arrancar um empate diante do Palmeiras domingo passado e 3 pontos ontem contra o Avaí. A defesa do Atlético teve bastante trabalho na 4ª e na 5ª rodada, mas se saiu bem.

SALVADORAS

No domingo, o goleiro defendeu um pênalti no jogo contra o Palmeiras. Ontem, diante do Avaí, Victor impediu o time catarinense de abrir o placar antes dos 5 minutos. Depois, fez 2 defesas salvadoras no 2º tempo. Com isso, o Atlético saiu de campo contra o Avaí sem sofrer gols e conquistou sua 1ª vitória no Brasileirão (1 a 0, gol de Fred).

