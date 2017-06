Qui 08/06/17 - 13h15 - Câncer mata, aos 61 anos, Eduardo Maluf, o diretor de futebol do Atlético

Morreu hoje Eduardo Maluf, o diretor de futebol do Atlético e que também exerceu o mesmo cargo no Cruzeiro. O dirigente, de 61 anos, estava internado em Belo Horizonte e não resistiu à luta contra um câncer na barriga. Informações sobre o velório e enterro de Eduardo Maluf ainda não foram divulgadas.

CRUZEIRO

Maluf estava afastado do cargo executivo no Atlético desde o 1º semestre de 2016. Ele iniciou sua carreira no mundo do futebol como goleiro. Como dirigente, sua primeira experiência foi no Valério, de Itabira, e ganhou destaque como diretor do Cruzeiro, onde permaneceu por 11 anos.

COMEMOROU

Em 2010, após deixar a Raposa, foi anunciado como novo diretor de futebol do Atlético, sendo apresentado pelo então presidente e hoje prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil. Membro da cúpula atleticana, Eduardo Maluf comemorou 4 Campeonatos Mineiros, a Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

