Poupado do treino de quarta-feira, o zagueiro Dedé não viajou para Salvador, onde o Cruzeiro enfrentará o Bahia hoje, às 21h, em Salvador, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dedé sente dores no joelho.

JOVEM

Com sua ausência, o técnico Mano Menezes escalará a defesa do Cruzeiro com Leo e o prata da casa Murilo. A opção de zaga no banco de reservas será o jovem Arthur, de 17 anos, que pertence à equipe sub-20 e vem participando de treinos com os profissionais.

PROVÁVEL

O provável Cruzeiro para o jogo de hoje terá: Fábio, Ezequiel, Leo, Murilo, Diogo Barbosa, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Alisson e Ábila.