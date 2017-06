Derrotado pela Chapecoense por 2 a 0 no último domingo, em pleno Mineirão, o Cruzeiro buscará a reabilitação no Campeonato Brasileiro hoje, às 21h, contra o Bahia. O jogo será disputado na casa do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o time é muito.

GOLEADA

Com direito a goleada, o Bahia ganhou as 2 partidas como mandante: 6 a 2 sobre o Atlético Paranaense (na 1ª rodada do Brasileirão) e 3 a 0 diante do Atlético de Goiás (na 4ª rodada). Na atual temporada, o Bahia só perdeu 2 de 16 partidas que disputou em casa. No jogo de hoje, o objetivo do Cruzeiro é superar o Bahia e convencer seus torcedores de que será um dos candidatos ao título do Brasileirão deste ano.