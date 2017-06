O Supremo Tribunal Federal decidiu que a cota de 20% de vagas em concursos públicos para candidatos negros é constitucional. A votação foi encerrada ontem e o reconhecimento da Lei 12.990/2014 foi unânime.

INCONSTITUCIONALIDADE

O pedido – chamado de ação declaratória de constitucionalidade – foi apresentado pelo Conselho Federal da OAB e buscava encerrar os diferentes entendimentos em ações judiciais nas instâncias inferiores. Segundo o pedido, eram muitas as posições no Judiciário, com decisões declarando a inconstitucionalidade da lei e pedindo a suspensão de concursos em que as cotas eram aplicadas.

LEI

A Lei 12.990 garante a reserva a candidatos negros de 20% das vagas oferecidas em quaisquer concursos federais, sejam de fundações, empresas públicas ou autarquias, que tenham mais de 3 vagas abertas.