A derrota de 1 a 0 do Cruzeiro para o Bahia, ontem à noite, pelo Campeonato Brasileiro, acabou com tabu de 22 anos. O último revés da Raposa para o Bahia, em Salvador, tinha acontecido em 1995, quando perdeu por 2 a 1 no 2º jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

IMPROVISADO

Pelo Brasileirão, o Cruzeiro não perdia para o adversário desde 1994. A Raposa atuou improvisada porque não pode contar com Dedé e Manoel, que estão machucados, e Caicedo, que está na seleção do Equador.

EXPULSO

O volante Henrique começou a partida ao lado de Léo na defesa e acabou sendo expulso aos 9 minutos de jogo comprometendo a atuação do Cruzeiro na capital baiana. Com a derrota, o Cruzeiro caiu para a 10ª posição, com 7 pontos.

