Sex 09/06/17 - 13h - Mano admite erro ao improvisar Henrique na zaga do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes não buscou justificativas para a derrota do Cruzeiro por 1 a 0 para o Bahia. Admitiu que a responsabilidade é dele e que errou ao improvisar. “A responsabilidade é minha, as decisões são minhas”, disse Mano Menezes. Contra o Bahia, o treinador resolveu improvisar o volante Henrique na zaga.

CARO

Pagou caro e viu seu capitão ser expulso antes dos 10 minutos de jogo. “Pensei que ficaria melhor, mas não ficou e perdemos o jogo no início porque perdemos um jogador”, desabafou Mano Menezes. O próximo jogo da Raposa pelo Brasileirão será domingo, às 18h30, contra o Atlético de Goiás, no Mineirão.

