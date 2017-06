Os jogadores do Atlético e o técnico Roger Machado têm reclamado da sequência de jogos que o clube enfrenta nas últimas semanas. A maratona tem sido de 2 jogos por semana, iniciada em 9 de abril, ainda na fase de classificação do Campeonato Mineiro.

PESADA

Mas a sequência pesada de jogos quarta-feira e domingo vai continuar para o Atlético pelo menos até a metade de agosto. Além do Brasileirão, o Galo terá pela frente, em meio à maratona, jogos pelas oitavas da Copa Libertadores e quartas de final da Copa do Brasil. Às 16h de domingo, o Atlético enfrentará o Vitória pela 6ª rodada do Brasileirão, em Salvador.