Sex 09/06/17 - 17h - Começa a matrícula para aprovados no Sisu do 2º semestre

Os candidatos aprovados na 2ª edição de 2017 do Sisu começam hoje a se matricular nas instituições de ensino. O prazo vai até terça-feira, dia 13. A lista dos aprovados está disponível no site do programa. O candidato selecionado pelo Sisu deve verificar na instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e procedimentos para a matrícula.

ESPERA

Caso não tenha sido selecionado, o estudante pode se inscrever para participar da lista de espera. O Sisu terá uma única chamada e a inscrição para a lista de espera estará disponível até 19 de junho. A convocação será feita pelas instituições a partir do dia 26. A 2ª edição de 2017 do Sisu ofereceu 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

