O presidente Temer preferiu não respondeu as 82 perguntas feitas pela Polícia Federal no inquérito que o investiga. Ao não responder, alegou que está sendo alvo de "um rol de abusos e agressões" que atingem seus direitos individuais.

INVASIVAS

Disse Temer que "há perguntas verdadeiramente invasivas e, portanto, inoportunas, que procuram simplesmente entrar na vida pessoal do presidente afrontando sua intimidade."

ARQUIVAMENTO

Ao final, o advogado Mariz de Oliveira pediu ainda ao ministro Edson Fachin, que arquive o inquérito.