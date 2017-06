São estas as manchetes dos jornais neste sábado, 10 de junho de 2017, Dia da Língua Portuguesa e de Santa Olívia:

ABSOLVE

Folha de São Paulo: “Gilmar desempata e TSE absolve Michel Temer por 4 a 3”; O Estado de São Paulo: “TSE mantém Temer na Presidência por 4 votos a 3”;

DEGOLA

Hoje em Dia (Belo Horizonte): “TSE livra Temer da degola”; O Tempo (Belo Horizonte): “Maioria do TSE ignora Lava Jato e dá sobrevida a Temer”; O Globo (Rio): “TSE ignora provas”;

LIVRE

A Tarde (Salvador): “Voto de Gilmar Mendes livra Michel Temer de cassação”; O Liberal (Belém): “TSE livra Temer da cassação”; Diário do Nordeste (Fortaleza): “Temer livre da cassação”.