Montes Claros teve temperatura de 16 graus, entre as 2 e 4 horas de hoje, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, onde se localizam os estúdios da Rádio 98 FM. Para esta noite, a mínima prevista é de 18 graus. Na última previsão, a meteorologia confirma que os próximos 10 dias em Montes Claros terão temperaturas entre 31 graus e 13.

Hoje, a temperatura deve variar entre 18 e 31 graus. Ontem, a máxima foi de 31 graus, entre 14h e 16h. No momento, a temperatura é de 29 graus. A previsão é de “sol com algumas nuvens” em Montes Claros, a mesma para os próximos dias. Os ventos devem soprar a 9 km.