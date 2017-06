O cadastramento escolar 2018 começará segunda-feira em Minas e, pela 1ª vez, será realizado totalmente pela internet. As inscrições terminarão em 23 de junho. A expectativa é de que sejam cadastrados 160 mil crianças e jovens.

FUNDAMENTAL

De acordo com a Secretaria de Educação, o cadastramento estará aberto a todos que desejam ingressar no ensino fundamental da rede pública de ensino de Minas Gerais, municipal ou estadual, no ano que vem.

INSCRITOS

Podem ser inscritos as crianças que completarem 6 anos até 30 de junho de 2018, estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares e candidatos ao curso de Educação de Jovens e Adultos do ensino fundamental. A inscrição deverá ser feita no site educação.mg.gov.br.