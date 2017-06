Mais de 189 mil trabalhadores de Minas são esperados para sacar o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2015. O estado é o 2º em número de pessoas que ainda não retiraram o dinheiro. O PIS/Pasep está disponível até 30 de junho nas agências da Caixa e do Banco do Brasil.

PROPORCIONAL

Têm direito ao Abono Salarial ano-base 2015 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos, tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e tenha tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais. O valor do abono é proporcional ao tempo que a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano-base.