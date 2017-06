Sáb 10/06/17 - 16h - Contra o Vitória, defesa do Galo quer repetir feito de 2015

A defesa do Atlético está a 3 jogos sem levar gol na temporada. É a 2ª vez no ano que o Galo passou ileso por 3 jogos seguidos. Agora, busca a melhor marca sob o comando de Roger Machado no jogo deste domingo, às 16h, contra o Vitória, em Salvador, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se conseguir, vai repetir um feito não alcançado desde 2015. Em março daquele ano, o Atlético sob o comando de Levir Culpi não sofreu gol nas vitórias sobre URT (4 a 0), Independiente Santa Fe, da Colômbia, (1 a 0), Tombense (3 a 0) e Villa Nova (3 a 0). Na atual sequência, o Atlético vem de vitória sobre o Paraná (2 a 0), empate com Palmeiras (0 a 0) e triunfo sobre o Avaí (1 a 0).



