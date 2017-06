A UFMG está com inscrições abertas para cursos gratuitos e a distância, direcionados a profissionais e gestores de saúde. Ao todo, são 21.300 vagas.

SAÚDE

As qualificações são à distância e, prioritariamente, voltadas a gestores e profissionais de saúde de nível superior vinculados ao SUS com registro no Cadastro Nacional de Saúde. Qualquer pessoa, entretanto, pode acessar os conteúdos da formação como visitante, porém sem direito a certificado de conclusão.

VAGAS

Há 9 mil vagas para atenção domiciliar, 12 mil para tecnologias assistivas, e 300 vagas para aperfeiçoamento em saúde da família para profissionais de educação física. As inscrições podem ser feitas até 15 de junho ou 31 de outubro, dependendo do curso.