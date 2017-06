O consumo de tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas a cada ano no mundo - contra 4 milhões no início do século 21 - e custa mais de 1,4 trilhão de dólares em gastos com saúde e perda de produtividade. A revelação é da Organização Mundial de Saúde.

PROIBIÇÃO

Atualmente, o tabaco mata metade das pessoas que consomem o produto. A OMS defende a proibição da propaganda, a venda em locais fechados e o aumento dos preços e impostos sobre o produto.

AMEAÇA

"O tabaco é uma ameaça para todos. Agrava a pobreza, reduz a produtividade econômica, afeta negativamente a escolha dos alimentos consumidos nas residências e polui o ar em ambientes fechados", afirmou a diretora da OMS, Margaret Chan, em comunicado.