Morreu o ator João Antônio Elias de Oliveira, o João Elias, de 72 anos, que fazia o papel de Salim Muchiba na Escolinha do Professor Raimundo. João estava internado em Catanduva, com "diagnóstico prévio de acidente vascular encefálico".

CHOQUE

O ator morreu ontem à noite de pneumonia e choque séptico. João Elias teve passagens pela Globo e pela Record, depois de trabalhar no rádio. O ator deixa mulher, três filhos e três netos.