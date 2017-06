Foi divulgado há pouco o resultado do Prouni do 2º semestre. A lista dos selecionados está disponível no siteprouni.mec.gov.br. Para se inscrever é necessário ter o número de inscrição no Enem e senha.

BOLSAS

São oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais em 1.076 instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho no Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante.

COMPROVAR

De hoje até 19 de junho é preciso comprovar as informações fornecidas. O resultado da 2ª chamada sairá em 26 de junho. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera será entre os dias 7 e 10 de julho.