O Atlético sofreu com desfalques na derrota de ontem, por 2 a 0, para o Vitória, em Salvador. O problema principal foi na lateral direita, aonde o time atuou com improviso. Depois de perder Marcos Rocha com lesão na coxa e Carlos César com tornozelo fraturado, ontem foi a vez de Alex Silva, com bronquite, ser substituído por Yago, sacado no intervalo com desgaste.

QUINTO

Assim, o problemático setor sobrou para Elias, o maior investimento do Galo na temporada. Elias não comprometeu na função e chegou a fazer uma jogada perigosa no ataque. Entretanto, o Atlético já perdia por 2 a 0 e não conseguiu reverter o placar. Elias foi o 5º nome diferente a ocupar o lado direito do Gal em apenas 9 jogos.