A Aeronáutica abriu inscrições para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica do ano de 2018. São 56 vagas distribuídas em diversas especialidades. Para participar, os candidatos não podem completar 36 anos de idade até 31 de dezembro de 2018.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas até 3 de julho pelo site da Aeronáutica, pagando R$ 130. Após a conclusão do curso, o aluno será nomeado Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais Médicos da Aeronáutica. O soldo para esse cargo será de R$ 7.796 em 2018.

B.HORIZONTE

Os aprovados deverão se apresentar no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, em Belo Horizonte, no dia 18 de janeiro de 2018, para habilitação à matrícula no curso.