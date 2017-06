Estudo divulgado hoje revela que o número de obesos mais que dobrou em 73 países desde 1980, provocando forte aumento das doenças vinculadas ao sobrepeso. No Brasil, o número triplicou.

SOBREPESO

Em 2015, 107,7 milhões de crianças e 603,7 milhões de adultos sofriam de obesidade no mundo, segundo os autores do estudo. Um índice de massa corporal elevado superior a 24,5 indica um sobrepeso, e a partir dos 30 se fala em obesidade.

RISCOS

Estima-se que 4 milhões de mortes no mundo estejam relacionadas ao sobrepeso em 2015. "As pessoas que não prestam atenção no aumento de peso assumem os riscos e perigos: correm o risco de ter uma doença cardiovascular, diabetes, câncer e outras patologias que podem colocar a sua vida em perigo", advertiu um dos autores do estudo.