Porto Rico votou, ontem, para escolher entre 3 caminhos: ser o 51º Estado dos EUA, declarar independência ou manter o status de Estado livre associado, como é hoje, com direitos, mas sem voto. Com pouco comparecimento nas urnas , escolheu o primeiro caminho.

CONGRESSO

A eleição não tem caráter legal e a decisão final caberá ao Congresso dos EUA. A ilha enfrenta grave crise econômica, com 46% de seus 3,5 milhões de habitantes na pobreza e uma dívida de US$ 70 bilhões (R$ 229 bilhões. Foi a quinta consulta desde 1967, e 98% dos votantes pediram anexação.

HISPÂNICO

O governador Ricardo Rosselló Nevares anunciou que buscará foros internacionais para tornar a ilha o primeiro Estado hispânico dos EUA.