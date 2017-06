Seg 12/06/17 - 15h - Jogadores do Cruzeiro querem ser um “visitante indigesto”, quarta-feira, contra o Corinthians

Os jogadores do Cruzeiro apostam no bom retrospecto fora de casa para vencer o líder Corinthians, quarta-feira, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Léo lembrou que, nas 3 primeiras rodadas, o Cruzeiro conquistou 7 pontos, com uma vitória contra o Santos e um empate contra o Sport em jogos fora de seus domínios, provando ser um “visitante indigesto”.

ENCOSTAR

"(O Corinthians) será um adversário difícil, mas queremos retomar a sequência do início", disse Léo. O meia Thiago Neves fez coro às afirmações de Léo: "Começamos jogando bem fora e esse jogo contra o Corinthians é a chance de encostar de vez lá em cima. Vai ser um jogo bom", observou Thiago. O jogo de quarta-feira entre Cruzeiro e Corinthians está marcado para as 21h45.

