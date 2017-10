Confira as manchetes dos jornais nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2017, Dia de Santa Edviges, da Alimentação e da Ciência e Tecnologia: Folha de São Paulo: “Procuradoria ampliará o sigilo sobre delações”; O Estado de São Paulo: “Vídeo de delação provoca crise entre Maia e Planalto”;

INFIEL

Estado de Minas: “Um em cada cinco deputados é infiel”; O Tempo (Belo Horizonte): “Comércio de objetos nazistas é livre na web”; O Globo (Rio): “Áreas do pré-sal terão investimento de R$ 100 bilhões”;

DELAÇÃO

Zero Hora (Porto Alegre): “Delação de Funaro cria novo conflito entre Maia e Temer”; O Liberal (Belém): “Delator diz que Cunha pediu R$ 1 milhão para derrubar Dilma”; Valor Econômico (São Paulo): “Aumento do PIS e Cofins assusta setor de serviços”.