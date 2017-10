Seg 16/10/17 - 18h - Maioria dos cotistas com direito ao saque do PIS/Pasep é do Sudeste. Pagamento começa quinta-feira

O governo começa na quinta-feira a pagar cotas do PIS/Pasep para idosos. No Sudeste do Brasil está a maioria dos 6,4 milhões de beneficiários que dividirão os R$ 11,2 bilhões liberados neste ano.

SUDESTE

Os 4 estados dos Sudeste têm 3,9 milhões de pessoas com direito ao saque, 61% do total. O valor total para a região é de R$ 7,18 bilhões, cerca de 64,1% do total do país.

SUL

Na região Sul, a segunda com o maior número de favorecidos, serão pagos R$ 1,6 bilhão para 1 milhão de pessoas. Os estados do Nordeste têm 923.412 beneficiários que vão dividir R$ 1,5 bilhão.

NORTE

As regiões Centro-Oeste e Norte, somam menos de 8% do total que será liberado pelo governo: são R$ 544,3 milhões e R$ 376,7 milhões, respectivamente.

CALENDÁRIO

A partir de quinta-feira, recebem os cotistas com mais 70 anos. A partir de 17 de novembro, serão disponibilizados os recursos para os aposentados. Em dezembro, a partir do dia 14, o saque será liberado para mulheres a partir de 62 anos e os homens de 65 anos, ou mais.

