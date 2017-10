A meteorologia diz hoje que M. Claros seguirá sem chuva e que, a partir de sexta-feira, deverá ter temperaturas máximas de 36 a 38 graus (segunda-feira). Depois, entre 34 e 35 graus.

38 GRAUS

A temperatura máxima deve atingir os 31 graus hoje, os 33 graus amanhã, os 36 sexta-feira, os 37 sábado e domingo, e os 38 segunda-feira. Para a próxima terça, a previsão é de máxima de 35 graus, caindo ligeiramente para 34 nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro.

ALERTA

Agora, 13h, a temperatura é de 27 graus nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos. A menor umidade do ar prevista para hoje é de 19% (estado de alerta). Ontem, às 16h, a umidade do ar atingiu 26% - a menor do dia. Estão previstos para hoje ventos de até 23 km/h. O dia hoje será “ensolarado”, com “céu limpo” à noite.