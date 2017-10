O setor de supermercados deve empregar entre 3.000 e 5.000 pessoas de forma temporária neste final de ano. A projeção é da Associação Mineira de Supermercados.

SATISFATÓRIOS

O presidente da Associação, Alexandre Poni, diz que o setor vem apresentando números satisfatórios desde o início de 2017, o que fez com que as redes supermercadistas apostassem que as vagas temporárias para o Natal possam chegar a até 5% do total do quadro de funcionários atual delas.

OTIMISTAS

“Estamos otimistas para o fim do ano, tanto que acreditamos que geraremos entre 3.000 e 5.000 empregos temporários, o que representaria um aumento de quase 5% do quadro de funcionários. Isso porque apostamos também que teremos 2% de crescimento de vendas em relação ao último Natal”, afirmou Poni.