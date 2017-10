A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será “quente” com 6 jogo hoje e 4 amanhã. Abrindo a rodada, jogarão às 19h30 Coritiba e Cruzeiro em Curitiba, e Atlético de Goiás e Vasco em Goiânia.

Às 21h é a vez de Atlético e Chapecoense no Independência. Às 21h45 jogarão Fluminense e São Paulo no Rio, Corinthians e Grêmio em São Paulo, e Avaí e Botafogo em Florianópolis.

Amanhã, às 20h, se enfrentarão Vitória e Atlético Paranaense em Salvador. A 29ª rodada será encerrada com jogos às 21h entre Flamengo e Bahia, no Rio, e Sport e Santos no Recife.