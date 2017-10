O Ministério da Educação promete 80 mil vagas a partir de 2018 para formação inicial de professores, dentro do Programa de Residência Pedagógica.

LICENCIATURA

O programa foi lançado no âmbito da Política Nacional de Formação de Professores, que também foi reformulada e abrange ainda a criação de uma Base Nacional Docente e a flexibilização das regras do ProUni para preenchimento de vagas de licenciatura ociosas.

MELHORAR

O objetivo principal é a melhoria da qualidade da formação inicial e uma melhor avaliação dos futuros professores, que terão um acompanhamento periódico.

GRADUAÇÃO

O edital será lançado em 2018 e as instituições formadoras de professores deverão estabelecer convênios com as redes públicas de ensino. O ingresso no estágio supervisionado será feito ao longo da graduação, a partir do 2º ano.