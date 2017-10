O Atlético já começou o seu planejamento para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentarão às 17h pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira terá apenas 3 dias para preparar o Galo até o clássico.

TRABALHAR

Nesta quinta-feira, os jogadores titulares participaram de atividade regenerativa. A partir de amanhã, Oswaldo deverá preparar taticamente a equipe para o jogo. Apesar do pouco tempo, o treinador detalhou a estratégia para vencer o Cruzeiro no Mineirão: trabalhar, trabalhar e trabalhar.

DIFÍCIL

O Atlético vive um momento difícil porque, se perder para a Raposa, se distanciará ainda mais do G7 do Brasileirão. Mas, se vencer, a distância diminui e é claro, o Galo recupera a confiança dos jogadores.