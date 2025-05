1) Brasil pode conter a gripe do frango rapidamente, se agir. 2) Consumo da carne e ovos não oferece risco de transmissão. 3) Rio Grande do Sul responde por 15% da exportaçao

Sábado 17/05/25 - 6h28

Ontem, o Ministério da Agricultura confirmou o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no Brasil, localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul.



A propriedade, dedicada à criação de galinhas matrizes para produção de ovos férteis, abateu cerca de 17 mil aves como medida de contenção.







Em resposta, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária por 60 dias e suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul .



A China anunciou a suspensão das compras por 60 dias, enquanto a União Europeia aplicou um autoembargo conforme protocolos sanitários estabelecidos .



Outros países, como Japão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, restringiram as importações apenas ao estado gaúcho .



O Ministério da Agricultura esclareceu que não há risco de transmissão da doença pelo consumo de carne de frango ou ovos, e que os produtos inspecionados permanecem seguros para consumo .



Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) avaliam que o setor avícola brasileiro possui capacidade para intensificar os protocolos sanitários e conter a disseminação da doença rapidamente.



Eles também destacam a importância da diplomacia comercial para negociar a flexibilização dos embargos, visando minimizar os impactos econômicos .



O Rio Grande do Sul responde por aproximadamente 15% das exportações nacionais de carne de frango.